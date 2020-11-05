Результаты выборов в США
еще далеки от четкого окончательного результата. По предварительным итогам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джозеф Байден
. Но и действующий президент-республиканец Дональд Трамп
намерен бороться за сохранение власти, его команда уже подала несколько исков в Верховный суд с надеждой отменить результаты досрочного голосования, а это почти 65 миллионов голосов избирателей. Как полагают в стане действующего главы «Белого дома», через юридические процедуры им удастся удержать бразды правления над первой державой мира. Но как в мире реагируют на происходящее? «СП» знакомит читателей с наиболее интересными публикациями о теме в мировой прессе. При этом, из-за ангажированности, мы опускаем публикации в американских изданиях. В этом материале только то, что говорят в мире.
Индифферентно к результатам выборов призвал относиться министр финансов Франции
Бруно Ле Майр. По его мнению, результаты голосования мало скажутся на отношениях Вашингтона и Парижа. Как цитирует чиновника издание The Local, французский министр высказал мнение, что необходимо полностью пересмотреть нынешнюю стратегию отношений США и Европы.
«Независимо от того, будет ли Джо Байден или Дональд Трамп избраны американцами сегодня или завтра, ничто не изменит этот стратегический факт», - заявил министр.
Похожего мнения придерживаются в Эфиопии. Издание The Africa Report пишет, что независимо от того, кто реально победит на президентских выборах в США, «черному континенту» придется столкнуться с вызовами, которые были заложены еще многие десятилетия назад. Прежде всего, речь идет об экологии. Сжигание нефти без каких-либо ограничений, полное игнорирование норм и правил по восстановлению плодородных свойств почвы — реальность, с которой приходится иметь дело африканским государствам при взаимодействии с американскими корпорациями.
Гонконгская South China Morning Post повествует, что десятки миллионов китайцев просмотрели новости о выборах в США. Внимание жителей Поднебесной, по мнению редакторов газеты, сосредоточено не столько на результатах выборов, сколько на общей ситуации внутри США. Главный вопрос — торговые войны США и Китая. И как эту проблему разрешить, будет определяющим в вопросе взаимоотношений Пекина и Вашингтона. При этом нет сомнений, что Байден сможет продолжить линию Трампа по повышению градуса противостояния.
С интересом за выборами в Соединенных Штатах наблюдают в Канаде. Издание CBC комментирует происходящее в соседней стране исключительно как «развал». По мнению авторов статьи, США продемонстрировали всему миру, как можно медленно уничтожать демократические свободы и ценности своей страны на протяжении долгих лет. Это не происходит спонтанно, но неумолимо с каждым годом. При этом, как замечает канадское издание, у американцев нет шансов на восстановление нормальной жизни. Впереди только неумолимая неизбежность полного краха демократических устоев, свободы выбора и хаоса.
«За четыре года США «стали глобальным символом политической и государственной дисфункции, "конституционной жесткости", коррупции, дезинформации, трайбализма, расизма, национализма, теорий заговора, лжи, недоверия и гражданских беспорядков», - пишут канадские журналисты.
Японкая Japan Times тем временем недоумевает, как Дональд Трамп может надеяться на сохранение власти. По мнению авторов материала, действующий глава «Белого дома» слишком самоуверенный. Традиционно поддерживающие республиканцев штаты сейчас оказали доверие ставленнику демократов. В то же время, как признает издание, до конца остается неясным, за кого и в каком округе отдано большинство голосов избирателей. Общий настрой статьи говорит о том, что Японии не так важно, кто конкретно победит на выборах, так как курс в отношениях Токио и Вашингтона вряд ли изменится.