Результаты выборов в США еще далеки от четкого окончательного результата. По предварительным итогам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джозеф Байден . Но и действующий президент-республиканец Дональд Трамп намерен бороться за сохранение власти, его команда уже подала несколько исков в Верховный суд с надеждой отменить результаты досрочного голосования, а это почти 65 миллионов голосов избирателей. Как полагают в стане действующего главы «Белого дома», через юридические процедуры им удастся удержать бразды правления над первой державой мира. Но как в мире реагируют на происходящее? «СП» знакомит читателей с наиболее интересными публикациями о теме в мировой прессе. При этом, из-за ангажированности, мы опускаем публикации в американских изданиях. В этом материале только то, что говорят в мире.

Индифферентно к результатам выборов призвал относиться министр финансов Франции Бруно Ле Майр. По его мнению, результаты голосования мало скажутся на отношениях Вашингтона и Парижа. Как цитирует чиновника издание The Local, французский министр высказал мнение, что необходимо полностью пересмотреть нынешнюю стратегию отношений США и Европы.

«Независимо от того, будет ли Джо Байден или Дональд Трамп избраны американцами сегодня или завтра, ничто не изменит этот стратегический факт», - заявил министр.

Похожего мнения придерживаются в Эфиопии. Издание The Africa Report пишет, что независимо от того, кто реально победит на президентских выборах в США, «черному континенту» придется столкнуться с вызовами, которые были заложены еще многие десятилетия назад. Прежде всего, речь идет об экологии. Сжигание нефти без каких-либо ограничений, полное игнорирование норм и правил по восстановлению плодородных свойств почвы — реальность, с которой приходится иметь дело африканским государствам при взаимодействии с американскими корпорациями.

Гонконгская South China Morning Post повествует, что десятки миллионов китайцев просмотрели новости о выборах в США. Внимание жителей Поднебесной, по мнению редакторов газеты, сосредоточено не столько на результатах выборов, сколько на общей ситуации внутри США. Главный вопрос — торговые войны США и Китая. И как эту проблему разрешить, будет определяющим в вопросе взаимоотношений Пекина и Вашингтона. При этом нет сомнений, что Байден сможет продолжить линию Трампа по повышению градуса противостояния.

С интересом за выборами в Соединенных Штатах наблюдают в Канаде. Издание CBC комментирует происходящее в соседней стране исключительно как «развал». По мнению авторов статьи, США продемонстрировали всему миру, как можно медленно уничтожать демократические свободы и ценности своей страны на протяжении долгих лет. Это не происходит спонтанно, но неумолимо с каждым годом. При этом, как замечает канадское издание, у американцев нет шансов на восстановление нормальной жизни. Впереди только неумолимая неизбежность полного краха демократических устоев, свободы выбора и хаоса.

«За четыре года США «стали глобальным символом политической и государственной дисфункции, "конституционной жесткости", коррупции, дезинформации, трайбализма, расизма, национализма, теорий заговора, лжи, недоверия и гражданских беспорядков», - пишут канадские журналисты.