Ситуацию с COVID-19 на Украине назвали близкой к катастрофе. Это не фигура речи — такую оценку сегодняшнему положению дел дал глава Минздрава Максим Степанов . По его словам, украинцы подошли к «точке невозврата». Ведомство объявило о подготовке мобильных моргов — существующие стационарные учреждения не справляются с наплывом тел умерших.

По данным на вторник, 3 ноября здесь перевалили через новый коронавирусный антирекорд. Впервые за сутки были выявлены 8 899 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших близко к полумиллиону. Это очень много, особенно если учесть, что сейчас на украинской территории проживает менее 30 млн человек.

COVID-кошмар

Украинские власти до конца нынешней недели ужесточат карантин по всей стране. Об этом сообщают информированные источники в Кабинете министров и Офисе президента. Первая мера — так называемый «карантин выходного дня», когда с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов и прочего общепита, а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах. В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты расширят на полную неделю. Главное, уже запланировано введение комендантского часа и штрафов за его нарушение.

«Ситуация близка к катастрофической. Обращаюсь к народным депутатам и мэрам: выборы закончились, теперь вам ничто не мешает максимально ужесточить карантинные меры в ваших регионах», — призвал министр Степанов, выступая с трибуны Верховной Рады.

В ответ на последнем заседании парламента президентская фракция «Слуги народа» провела законопроект №3890, который обязывает следить за тем, чтобы граждане правильно носили маски: прикрывая и нос, и рот. Наказывать собрались тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн (около 14 тыс. рублей). Одновременно резко снижен штраф для простых украинцев — если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс., теперь будет всего 255 гривен.

Гуманность тут не при чем. Подавляющее большинство народа попросту не могло выплатить прежнюю сумму, а небольшие гроши таки найдут. Сам Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам объяснил, мол, штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Свой COVID-кошмар переживает транспортная инфраструктура. Например, уже в ближайшие дни, когда в «красную» карантинную зону гарантированно попадет Киев , столичное метро вновь закроют. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Кроме заблокированного метро ожидаются ограничения работы всего городского общественного транспорта и междугородних пассажирских перевозок. «Будут запрещены маршрутки и межрегиональные автобусы, которые едут из Киева», — говорит Ляшко. Подобный коллапс случился минувшей весной, однако тогда никто не заявлял о национальной катастрофе.

Со 2 ноября начало действовать новое карантинное зонирование «Укрзализныци» . Учитывая, что «красными» числятся 11 областных центров и более сорока городов, на целом ряде железнодорожных станций запретили продажу билетов и посадку пассажиров. Подобным образом перекрыты Ужгород, Шепетовка, железнодорожный узел Славута-1 в Хмельницкой области, запорожские Пологи и еще десять узловых станций, откуда поезда проходят через Киев.

Официально зафиксирован первый случай смерти в детском учреждении Украины. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 8-летний воспитанник школы-интерната Ивано-Франковщины. Мальчик в крайне тяжелом состоянии поступил в городскую больницу Коломыи, где ему ничем не смогли помочь. Это галицийское местечко стало известно во время Евромайдана, когда на Крещатике повсюду висели огромные транспаранты «Коломия — це Європа».

Что бы хоть как-то притушить возмущение населения, в Министерстве здравоохранения объявили о начале работы «Всеукраинского контакт-центр по противодействию коронавирусной болезни». Туда нужно обращаться, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы. Хотя даже с направлением получается нехорошо. Точность используемых на Украине ПЦР-тестов составляет всего 70%, признает глава Минздрава Максим Степанов. То есть, ложный результат дает треть исследований на выявление Covid-19. Информация начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана еще тревожней: «Наши ПЦР-тесты на коронавирус лишь в 60% показывают правильный результат».

Как поясняют осведомленные лица, для украинцев в странах Юго-Восточной Азии было закуплено несколько крупных и крайне дешевых партий диагностических тест-систем на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Качество соответствует цене, хотя из бюджета ушли «вполне приличные деньги». Столь высокий процент обмана уже привел к тому, что руководство Минздрава приняло шокирующее решение исключить обязательное ПЦР-тестирование для определения диагноза.

«Люди дышат кислородом по очереди»

Экс-Днепропетровск по праву считался не первым, но и не вторым городом страны. Крупнейший финансовый и индустриальный центр, Днепр всегда гордился высоким уровнем жизни и социальной обеспеченности населения. Городская клиническая больница № 9 — крупнейшая на здешнем левобережье. Сейчас ее называют «Центр апокалипсиса».

Горожанке Ирине Хоменко удалось выжить после тяжелой формы «короны». На своей странице в соцсети женщина рассказала, как спасают пациентов в больнице № 9. Палаты для больных оборудованы даже в столовой, кислородом люди дышат по очереди, а тела умерших долгое время остаются в коридоре. Процитируем пост Ирины дословно, с сохранением стилистики автора:

«Мне пришлось выживать в самом центре апокалипсиса. Теперь по порядку… Температура 39 держалась 12 дней, семейный врач лечил по телефону, но таблетки не помогали. В 7 утра скорая привезла меня в приемный покой 9 больницы и оставила там. Дежурный врач сказала, что мест в больнице нет, а без диагноза меня не положат, дала мне в руки направление на рентген в поликлинику и выставила на улицу. Шел дождь, мне было очень плохо, не зная, где нахожусь, я просто села на парапет. Там и нашла меня сестра, которая уже лежала в больнице с двухсторонним воспалением. Она дотащила меня до своей кровати, уложила и пошла ругаться в приемный покой. Благодаря сестре меня оформили в стационар в терапию. Так как стационар был переполнен и люди уже лежали в коридоре, меня положили в столовой на диванчик. В тот же день, спасибо заведующей отделением, мне сделали КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию с поражением легких 40 процентов. Низкая сатурация требовала постоянного поступления кислорода. В отделении лежало много больных, которые, как и я, нуждались в аппарате с кислородом. Аппаратов катастрофически на всех не хватает, по словам врача, люди дышали кислородом по очереди даже в реанимации. Больные прибывали, и вскоре, в столовой стояло 12 кроватей.

Все что происходило в отделении надолго останется в моей памяти. Как задыхались и хрипели умирающие, а их не могли забрать в реанимацию, так как она рассчитана на 5 мест, а там уже находилось 10 человек. Как за неделю в отделении умерло 7 человек. И слезы молодого врача Анастасии Сергеевны, которая выбежала плача из палаты, где умерла пациентка. Как после ночных криков умирающего утром в коридоре видишь труп, который несколько часов никуда не забирают и больные ходят мимо закрытого простынкой тела. У меня до сих пор в ушах крик «сестренка дыши, помогите кто-нибудь…», но в 8 вечера никого из врачей на этаже нет, и женщина 45-ти лет умерла.

В первый день поступления в стационар берутся анализы на ковид. Результаты идут от 7 до 14 дней и все это время больные находятся в одной палате. Все носят маски и даже спят в них, поверьте на слово, с низкой сатурацией это то еще испытание. Но маски снимаются во время приема пищи и подключении к кислороду, так что все равно есть возможность контакта. Персонал за работу с ковидными доплаты не получает…»

Преследуют больных

Минувшей зимой на Украине закидывали камнями и жгли автобусы с земляками, эвакуированными из инфицированного Уханя. Это назвалось «диким проявлением средневековья». Сейчас ковидный буллинг захватил всю нацию. Если кто-то из-за болезни родственников уходит на вынужденный карантин, возвратиться на работу очень трудно, а в школах после такой изоляции дети вообще становятся изгоями.

«Я заболела, о чем сразу поставила в известность школу сына и работу мужа. Первым подвергся буллингу муж, которому необходимо было забрать в офисе документы. Его не пустили. Потом мою болезнь обсуждали в родительском чате школы, куда ходит ребенок. А когда сын после двух недель карантина явился на занятия с негативным тестом, половина класса просто перестала ходить в школу, а нам в личку посылают проклятия», — рассказала прессе типичную историю киевлянка Анна.

Кроме сала и горилки, главным украинским средством борьбы с новой инфекцией внезапно стала настойка боярышника. Еще недавно любимым стебом укро-патриотов были грязные посты о «бояре», которую якобы пьют исключительно «путинские ватники». На самом деле выяснилось, что именно настойка боярышника находится на третьем месте по продажам среди всех лекарственных средств Украины. По данным фармацевтического портала Pharma.net.ua, это лидер списка из 20 самых востребованных лекарственных препаратов.

«Мы уже не выделяем аптечный алкоголизм как отдельное направление. Даже если не брать во внимание заядлых любителей боярышника как отдельной касты населения, эти настойки все чаще употребляют и обычные люди, чтобы просто опохмелиться», — подтверждают в харьковском наркологическом центре «Стимул».

О новых предпочтениях нации также свидетельствуют медики киевской клиники «Европа»:

«К нам достаточно много в последнее время поступает пациентов, которые стараются сбить абстинентный синдром в домашних условиях такими напитками, как боярышник, пустырник, корвалол. После их употребления наступает очень сильная интоксикация, синдром отмены нередко усугубляется белой горячкой и судорожными приступами…»

Супер-популярность напитка объясняется дешевизной — 100-миллиграммовый пузырек крепостью 70% в аптечных сетях стоит максимум 10 грн, и его можно с легкостью приобрести в любой круглосуточной аптеке. Ну а пара пузырьков украинского боярышника по крепости сопоставимы с пол-литровой бутылкой водки, самая дешевая цена которой зашкаливает за 70 гривен.