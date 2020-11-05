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Названы условия для победы Трампа на выборах

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала условия для победы действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Fox News.
Названы условия для победы Трампа на выборах
Фото: EPAEPA
По ее словам, Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Макинэни добавила, что «значительный перевес» у главы Белого дома имеется в Пенсильвании. Также она допустила, что в штате могла иметь место фальсификация во время голосования.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.
В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Администрация США,
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