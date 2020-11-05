Названы условия для победы Трампа на выборах

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден
, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме
. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена
264 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.