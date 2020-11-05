Мэр Рима Вирджиния Раджи заболела коронавирусом 

У мэра Рима Вирджинии Раджи выявлена новая коронавирусная инфекция. Она собирается продолжить работать из дома, сообщила политик в Facebook.
Глава итальянской столицы рассказала, что на прошлой неделе общалась с человеком, который спустя несколько дней получил положительный результат на коронавирус. Вирджиния Раджи добавила, что чувствует себя хорошо, у нее отсутствуют симптомы болезни. Она собирается соблюдать режим самоизоляции и работать из дома.
В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Италии школьников старших классов отправили на дистанционное обучение, ограничен въезд и выезд из красных регионов, музеи, торговые центры и игровые залы будут закрыты по выходным и праздникам, вечером людям запрещено выходить из дома без уважительной причины.
Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.