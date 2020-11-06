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Суды в Мичигане и Джорджии отклонили иски штаба Трампа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 55 минут назад
Суды двух штатов отклонили иски Трампа
Фото: Reuters
В американских штатах Мичиган и Джорджия суды отклонили иски, поданные предвыборным штабом действующего президента США Дональда Трампа.
В Мичигане, где штаб Трампа требовал приостановить подсчет голосов из-за отсутствия доступа к отслеживанию процесса, судья Синтия Стивенс заявила, что «требование отвергается». Стивенс вынесла решение устно, письменное решение ожидается в пятницу, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Reuters и CNN.
Суд округа Чатем в Джорджии не увидел нарушений в действиях местной избирательной комиссии и отклонил иск, в котором утверждалось, что на одном из избирательных участков были нарушены правила подсчета бюллетеней, полученных, по информации команды Трампа, «после выборов». Один из наблюдателей обратил внимание, что «бюллетени для заочного голосования, которые не были должным образом обработаны, вероятно, смешались со стопкой уже внесенных в базу данных бюллетеней». Речь идет о 56 бюллетенях.
Госсекретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар сообщила, что в Пенсильвании, где подсчет голосов был приостановленный после иска штаба Трампа, процесс обработки бюллетеней возобновился.
Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября. Об этом сообщил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. При этом будет изучаться вопрос, не было ли двойного голосования. Глория заверил, что ему «ничего не известно» о возможных нарушениях с бюллетенями.
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В мире , США , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Аляска , Висконсин
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