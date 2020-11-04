Премьер Баварии призвал Европу «эмансипироваться» от США 

Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности в экономике, безопасности и иных сферах, заявил в среду премьер Баварии Маркус Зёдер , находящийся с визитом в Праге

"Абсолютно все равно, как США (в президентских выборах) решат. Для нас, для Европы, важно, что мы должны будем в будущем усиливать наш процесс "эмансипации" и стремиться к большей самостоятельности в сфере экономики, безопасности и иных областях", — сказал Зёдер на пресс-конференции после переговоров с чешским премьером Андреем Бабишем.

В свою очередь, Бабиш в связи с президентскими выборами в США заявил о том, что независимо от того, кто в них победит, сотрудничество между Прагой и Вашингтоном будет развиваться еще лучше, чем прежде.

При этом оба политика подчеркнули, что в вопросе итогов президентских выборов в США не должно быть допущено правовой неопределенности.

"Надеюсь, что будет быстро достигнута определенность в вопросе результатов выборов, ибо любая неопределенность, связанная еще и с правовыми дискуссиями, имела бы отрицательное влияние на стабильность во всем мире. Действительно важен каждый голос. Важно, чтобы все голоса были подсчитаны", — подчеркнул баварский премьер.

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.