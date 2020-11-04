Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Премьер Баварии призвал Европу «эмансипироваться» от США 

РИА Новости 1 час назад
Премьер Баварии призвал Европу «эмансипироваться» от США
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Независимо от того, кто в США на ближайшие 4 года займет Белый дом, Европа должна больше заботиться о собственной "эмансипации" и стремиться к самостоятельности в экономике, безопасности и иных сферах, заявил в среду премьер Баварии Маркус Зёдер, находящийся с визитом в Праге.

"Абсолютно все равно, как США (в президентских выборах) решат. Для нас, для Европы, важно, что мы должны будем в будущем усиливать наш процесс "эмансипации" и стремиться к большей самостоятельности в сфере экономики, безопасности и иных областях", — сказал Зёдер на пресс-конференции после переговоров с чешским премьером Андреем Бабишем.

В свою очередь, Бабиш в связи с президентскими выборами в США заявил о том, что независимо от того, кто в них победит, сотрудничество между Прагой и Вашингтоном будет развиваться еще лучше, чем прежде.
При этом оба политика подчеркнули, что в вопросе итогов президентских выборов в США не должно быть допущено правовой неопределенности.

"Надеюсь, что будет быстро достигнута определенность в вопросе результатов выборов, ибо любая неопределенность, связанная еще и с правовыми дискуссиями, имела бы отрицательное влияние на стабильность во всем мире. Действительно важен каждый голос. Важно, чтобы все голоса были подсчитаны", — подчеркнул баварский премьер.

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Последние новости
Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Комментарии
В мире , Маркус Зедер , Бавария , Германия , Прага , США , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение