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В Тбилиси задержали трех человек на митинге 

РИА Новости 1 час назад
В Тбилиси задержали трех человек на митинге
Фото: РИА Новости
Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.

"Три человека задержаны по административному правонарушению", — заявили в министерстве журналистам.

По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.
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В мире , МВД , Центризбирком России , Батуми , Грузия , Тбилиси
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