В Тбилиси задержали трех человек на митинге 

Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.
"Три человека задержаны по административному правонарушению", — заявили в министерстве журналистам.
По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.