Белоруссия захотела купить нефтяное месторождение в России 

Главы государств обсудили возможность начала переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Белоруссию в следующем году. Отмечается, что Путин и Лукашенко договорились оперативно решать все вопросы в этом направлении.

«Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», — сообщили агентству в пресс-службе белорусского лидера.