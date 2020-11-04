На Балканах зафиксировали необычную активность США

Проследившие за маршрутом самолетов журналисты отметили необычную активность на Балканском полуострове в преддверии президентских выборов в Молдавии. Судя по опубликованным данным, находившихся в Ливии американских подрядчиков 28 октября перебросили в столицу Болгарии через Мальту. При этом были задействованы самолеты, совершившие несколько рейсов из Вашингтона и Эрбиля (Иракский Курдистан).