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На Балканах зафиксировали необычную активность США

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
За последние две недели чартерные рейсы Пентагона доставили в Европу по меньшей мере 150 частных военных подрядчиков министерства обороны США. Такими данными поделился Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на портал Arms Watch.
На Балканах зафиксировали необычную активность США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Проследившие за маршрутом самолетов журналисты отметили необычную активность на Балканском полуострове в преддверии президентских выборов в Молдавии. Судя по опубликованным данным, находившихся в Ливии американских подрядчиков 28 октября перебросили в столицу Болгарии через Мальту. При этом были задействованы самолеты, совершившие несколько рейсов из Вашингтона и Эрбиля (Иракский Курдистан).
В издании допустили, что переброс военных подрядчиков может проводиться в рамках расширения оборонного сотрудничества США с Болгарией и Румынией.
В середине октября сообщалось, что США рассматривают варианты переброски своих войск из Германии ближе к границам России — в Болгарию, Румынию и Прибалтику. Уточнялось, что речь идет о возможном ротационном присутствии.
В мире,Пентагон,Соединенные Штаты,
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