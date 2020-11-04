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Байден готовит обращение к американскому народу 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Байден обратится к нации
Фото: Reuters
Представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джен О'Мэлли Диллон в эфире телеканала СПП заявила, что Джо Байден выступит с обращением в американскому народу в течение ближайшего дня.

"Мы ожидаем, что в определенный момент, попозже сегодня, вице-президент обратится к американскому народу", — сказала Диллон.

Как ранее писал «Рамблер», кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем — младшим.
Байден резко вырвался вперед на выборах в США
Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.
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В мире , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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