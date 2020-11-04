Байден обратится к нации

Представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джен О'Мэлли Диллон в эфире телеканала СПП заявила, что Джо Байден выступит с обращением в американскому народу в течение ближайшего дня.
"Мы ожидаем, что в определенный момент, попозже сегодня, вице-президент обратится к американскому народу", — сказала Диллон.
Как ранее писал «Рамблер», кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем — младшим.
Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.