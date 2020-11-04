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«Зачем Украине безвиз? На клубнику и так возят» — Ищенко о скандале вокруг КС 

Украина.ру 1 час назад
«Зачем Украине безвиз? На клубнику и так возят»
Фото: depositphotos.com
Европе нет смысла грозить Украине отменой безвизового режима, потому что на практике он и так не работает. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных мер не приостановлен, однако без системного решения возникшей проблемы Киев рискует не только визовым вопросом, но и потерей международной поддержки со стороны партнеров.
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Более того, отметил эксперт, в нынешних условиях вообще непонятны переживания части украинского общества относительно того, что Европа может лишить страну безвиза.

«Зачем Украине безвиз? Даже ситуация с коронавирусом показала, что тех, кого надо возить на клубнику, возят и так. Выделяют квоты, организовывают чартерные рейсы, чтобы привезти батраков в Финляндию или Польшу. И так бы возили. Потому что рабочая сила нужна. Даже если бы за визы нужно было платить бешеные деньги, то работодатели и так бы заплатили», — указал Ищенко.

Что касается затеи президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава КС, добавил политолог, то после Евромайдана 2014 года Запад не допустит подобного нарушения законности на Украине.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Ростислав Ищенко , МИД , ЕС , РИА Новости , Киев , Польша , Финляндия
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