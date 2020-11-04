«Зачем Украине безвиз? На клубнику и так возят»

«Зачем Украине безвиз? Даже ситуация с коронавирусом показала, что тех, кого надо возить на клубнику, возят и так. Выделяют квоты, организовывают чартерные рейсы, чтобы привезти батраков в Финляндию или Польшу. И так бы возили. Потому что рабочая сила нужна. Даже если бы за визы нужно было платить бешеные деньги, то работодатели и так бы заплатили», — указал Ищенко.