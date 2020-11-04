Кернес вновь одержал победу на выборах мэра Харькова

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес в первом туре выборов мэра в рамках местной избирательной кампании, прошедшей на Украине 25 октября, получил поддержку 60,34% проголосовавших. Такие результаты обнародовала в среду городская территориальная избирательная комиссия.

"Только что завершилось заседание городской территориальной избирательной комиссии. На нем обнародовали результаты выборов мэра города (Харькова — прим. ТАСС). 60,34% — с таким результатом победил на местных выборах действующий мэр Геннадий Кернес", — сообщил телеканал "Украина-24".

Участие Кернеса в этой избирательной кампании не обошлось без большого количества "черного пиара". В сентябре стало известно, что политик заразился коронавирусом и доставлен в германскую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся, что породило слухи о его смерти. В частности, во вторник родственникам и пресс-секретарю Кернеса вновь пришлось опровергать такие утверждения. Они заверили, что политик идет на поправку и вскоре вернется в Харьков.