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Геннадий Кернес вновь одержал победу на выборах мэра Харькова 

ТАСС 4 часа назад
Кернес вновь одержал победу на выборах мэра Харькова
Фото: © Infosektor/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Действующий глава Харькова Геннадий Кернес в первом туре выборов мэра в рамках местной избирательной кампании, прошедшей на Украине 25 октября, получил поддержку 60,34% проголосовавших. Такие результаты обнародовала в среду городская территориальная избирательная комиссия.

"Только что завершилось заседание городской территориальной избирательной комиссии. На нем обнародовали результаты выборов мэра города (Харькова — прим. ТАСС). 60,34% — с таким результатом победил на местных выборах действующий мэр Геннадий Кернес", — сообщил телеканал "Украина-24".

На втором месте оказался депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман, получивший около 14% голосов.
Участие Кернеса в этой избирательной кампании не обошлось без большого количества "черного пиара". В сентябре стало известно, что политик заразился коронавирусом и доставлен в германскую клинику Charite в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся, что породило слухи о его смерти. В частности, во вторник родственникам и пресс-секретарю Кернеса вновь пришлось опровергать такие утверждения. Они заверили, что политик идет на поправку и вскоре вернется в Харьков.
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Комментарии
В мире , Александр Фельдман , Геннадий Кернес , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Харьков
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