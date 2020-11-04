Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Очень странно»: Трамп возмущен потерей лидерства в ряде штатов 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Очень странно»: Трамп заподозрил неладное
Фото: Reuters
Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся в некоторых штатах. Если по предварительным итогам прошлого вечера он там был в лидерах, то за последние часы ситуация изменилась.
Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, — сообщает РИА Новости.

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить, были обнаружены кучи неподсчитанных бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, " — написал в Твиттере действующий президент США.

Как ранее писал Рамблер», Дональд Трамп рассчитывает на победу в так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. С таким заявлением выступила эфире телеканала Fox Business директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.
Трамп остановился в двух шагах от победы
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Комментарии 98
В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение