«Очень странно»: Трамп заподозрил неладное

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить, были обнаружены кучи неподсчитанных бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, " — написал в Твиттере действующий президент США.