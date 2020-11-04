«Очень странно»: Трамп заподозрил неладное

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся в некоторых штатах. Если по предварительным итогам прошлого вечера он там был в лидерах, то за последние часы ситуация изменилась.
Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, — сообщает РИА Новости.
Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the «pollsters» got it completely & historically wrong!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить, были обнаружены кучи неподсчитанных бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, " — написал в Твиттере действующий президент США.
Как ранее писал Рамблер», Дональд Трамп рассчитывает на победу в так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. С таким заявлением выступила эфире телеканала Fox Business директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.