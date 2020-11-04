В штабе Байдена объявили о победе на выборах 

"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа

Третьего ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в час ночи (9:00 мск 4 ноября), после закрытия участков на Аляске.

По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.