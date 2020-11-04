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В штабе Байдена объявили о победе на выборах 

РИА Новости 1 час назад
В штабе Байдена объявили о победе на выборах
Фото: РИА Новости
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах.

"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", — объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

Он подчеркнул, что в штабе демократа не беспокоятся по поводу обращений в суд, вплоть до Верховного суда, представителей кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа.
Трамп или Байден? Америка не знает имени президента
Третьего ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в час ночи (9:00 мск 4 ноября), после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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