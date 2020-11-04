Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям

РИА Новостииещё 2
3 часа назад
Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин.
Оценен "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям
Фото: ReutersReuters
"Сейчас ситуация сложилась очень сложная. Администрация Трампа проявила себя как политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями", - сказал Кокошин на онлайн-конференции.
По его словам, администрация Трампа превзошла и администрацию Джорджа Буша младшего, который вышел из договора по ПРО.
Эксперт указал, что, в частности, администрация Трампа "просто заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3". "То, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, я считаю, это была не очень по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики и крупнейшие эксперты, дополнительными условиями для Российской Федерации, что, собственно, привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло", - сказал он.
При этом Кокошин напомнил, что в программе Демократической партии записана готовность продлить ДСНВ без всяких условий и это "очень позитивный момент".
Говоря о выборах в США, эксперт отметил, что предугадать их исход крайне тяжело, однако применительно к сфере стратегической стабильности "и тот, и другой вариант особо оптимизма не создают".
"Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности. Фактически мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских, натовских и других кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину", - сказал Кокошин. Он добавил, что все это не способствует уменьшению напряженности и сейчас главное для России - как поведет себя следующая американская администрация в этих жизненно важных вопросах.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
В мире,Андрей Кокошин,Джордж Буш,Дональд Трамп,Демократическая партия США,ВШЭ,РАН,Совет безопасности РФ,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители