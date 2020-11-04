Оценен "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям

Эксперт указал, что, в частности, администрация Трампа "просто заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3". "То, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, я считаю, это была не очень по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики и крупнейшие эксперты, дополнительными условиями для Российской Федерации
, что, собственно, привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло", - сказал он.