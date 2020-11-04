В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса 

Премьер Польши Тадеуш Моравецкий объявил о новых радикальных мерах по борьбе с "короной", которые вводятся в стране с 7 ноября. Все непродовольственные магазины будут закрыты, не говоря уже о кинозалах, театрах, галереях и музеях, передает Reuters.

В торговых центрах будут работать только супермаркеты и аптеки, о культурных мероприятиях можно забыть до конца ноября. Все школьники, которых еще не перевели на дистанционное обучение, начнут с понедельника заниматься из дома. Это касается даже учеников младших классов. Туристические поездки по стране не приветствуются — по крайней мере, отелям запретят регистрировать постояльцев, кроме тех, кто путешествует по делам бизнеса. Собственно, так же поступили в Германии и Австрии. "Если и этот план не сработает, то через неделю или дней десять мы объявим общенациональный карантин, который будет гораздо более строгим", — пообещал Моравецкий.

Накануне эпидемия "короны" обновила в Польше печальный антирекорд — 24 692 новых заболевших и 373 умерших. Медики признают, что система здравоохранения близка к коллапсу: больничные койки переполнены, не хватает врачей, как и аппаратов ИВЛ и кислородных камер.