Италии с четверга вводится режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией по коронавирусу. Этот режим будет действовать до 3 декабря. Указ ранее подписал премьер-министр Джузеппе Конте. Введение ЧП подразумевает новые ограничительные меры, в том числе общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00, сообщает «Интерфакс»

Cогласно новым правилам, по выходным не будут работать торговые центры, полностью приостанавливают работу музеи и галереи. Старшая и средняя школа переходят на дистанционный режим обучения.

Сама Италия в зависимости от эпидемиологической ситуации будет поделена на несколько зон — красную, оранжевую и зеленую. Последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют около 30 тысяч случаев заражения COVID-19, а также фиксируют рекордные показатели смертности людей с коронавирусом.