"Результаты сегодня феноменальные. <...> Мы готовились выиграть эти выборы. И, честно говоря, мы выиграли эти выборы. <...> Миллионы людей проголосовали за нас сегодня <...> Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - цитирует речь Трампа РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", - резюмировал он.