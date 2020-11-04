Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Трамп назвал неожиданный для себя итог выборов в США

Ирина Лебедева
27 минут назад
Дональд Трамп выступил в Белом доме и заявил, что готовится праздновать свою победу – он вновь избран президентом Соединенных Штатов. Прямой эфир Трампа и комментарии по поводу его позиции приводит CNN.
Действующий глава Америки отметил неожиданный для себя итог выборов. По словам Трампа, он победил своего конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, даже в тех штатах, где выиграть не надеялся: в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине.
"Результаты сегодня феноменальные. <...> Мы готовились выиграть эти выборы. И, честно говоря, мы выиграли эти выборы. <...> Миллионы людей проголосовали за нас сегодня <...> Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - цитирует речь Трампа РИА Новости.
При этом Дональд Трамп отметил, что предвидит случаи мошенничества при голосовании. Поэтому он будет обращаться в Верховный суд США, чтобы обезопасить итоги выборов.
"Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", - резюмировал он.
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, за самого себя.Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба президента.
В мире,США,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,CNN,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители