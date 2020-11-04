Алиев заговорил об остановке войны "сегодня же"

"Чем скорее закончится война, тем будет лучше. <...> Я неоднократно говорил <...> и могу еще раз повторить, что <...> если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", — заявил Алиев в интервью итальянской газете "La Repubblica".
"Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян. — Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", — подытожил Алиев.