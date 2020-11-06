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Алиев назвал бессмысленными переговоры с Пашиняном 

News.ru и ещё 26 2 часа назад
Алиев разочаровался в переговорах с Пашиняном
Фото: globallookpress.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно.

В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч, — отметил Алиев в интервью испанскому агентству EFE.

Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям.

Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним, — сказал Алиев.

Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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В мире , Армия , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Турция
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