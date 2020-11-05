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Палата представителей в США остаётся за демократами 

News.ru и ещё 2 56 минут назад
Палата представителей в США остаётся за демократами
Фото: J. Scott Applewhite/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press
Переизбрание полного состава палаты представителей Конгресса США заканчивается победой представителей Демократической партии, которая и прежде имела в ней большинство. На выборах 3 ноября кандидаты боролись за все 435 мест.
Из них 227 мест достанется демократам нового состава, у республиканцев — 208. Такой прогноз даёт NBC News. Отмечается, что именно большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который считается третьим по статусу политиком США после президента и вице-президента. Действующий спикер палаты — 80-летняя Нэнси Пелоси — имеет шансы сохранить свой пост.
Ранее NEWS.ru сообщал, что непростая избирательная система в Штатах допускает ситуацию, когда исход выборов может быть решён палатой представителей. Её спикер — Нэнси Пелоси от демократов — заявила, что конгресс к этому готов. Поправка к Конституции США подразумевает, что если ни один из кандидатов не получает большинство голосов выборщиков, право выбора получает палата представителей.
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Комментарии
В мире , Демократическая партия США , Конгресс США , телеканал NBC , США
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