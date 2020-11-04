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NYT: в США Байден получил уже 85 голосов выборщиков 

ТАСС и ещё 15 56 минут назад
Кто кого: Трампа обходят по голосам?
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно первым итогам голосования в стране во вторник, получил уже 85 голосов выборщиков, республиканец Дональд Трамп — 61. Такие оценки привела газета The New York Times. Всего для победы необходимо 270 голосов.
Основное соперничество между кандидатами идет сейчас в колеблющихся штатах Флорида (29 голосов выборщиков), Огайо (18) и Северная Каролина (15). В первом республиканец имеет небольшое преимущество, в остальных двух лидирует Байден.
Флорида и Огайо имеют ключевое значение. Победа во Флориде дает кандидату больше голосов выборщиков, чем любой другой колеблющийся штат. В Огайо 18 выборщиков, но, что важнее, ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не одерживал верх в этом штате
Трамп уже одержал предсказуемые победы, в частности, в штатах Западная Вирджиния, Кентукки, Индиана, Южная Каролина, Алабама, Миссисипи и Теннесси. Байден также прогнозируемо выиграл в ряде штатов, в том числе в Вермонте, Иллинойсе, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Нью-Джерси, Массачусетсе, Род-Айленде, а также в федеральном округе Колумбия.
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Комментарии 22
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , New York Times , США
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