Кто кого: Трампа обходят по голосам?

Основное соперничество между кандидатами идет сейчас в колеблющихся штатах Флорида (29 голосов выборщиков), Огайо (18) и Северная Каролина (15). В первом республиканец имеет небольшое преимущество, в остальных двух лидирует Байден.

Флорида и Огайо имеют ключевое значение. Победа во Флориде дает кандидату больше голосов выборщиков, чем любой другой колеблющийся штат. В Огайо 18 выборщиков, но, что важнее, ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не одерживал верх в этом штате

Трамп уже одержал предсказуемые победы, в частности, в штатах Западная Вирджиния, Кентукки, Индиана, Южная Каролина, Алабама, Миссисипи и Теннесси. Байден также прогнозируемо выиграл в ряде штатов, в том числе в Вермонте, Иллинойсе, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Нью-Джерси, Массачусетсе, Род-Айленде, а также в федеральном округе Колумбия.