Англия объявит глобальный локдаун. Что ждет приезжих

По миру прокатилась новая волна случаев заболевания коронавирусом, а число заболевших в Европе удвоилось за последние пять недель. В связи с этим Англия принимает меры и вводит вторую общенациональную блокировку. Б этом объявил премьер-министр Борис Джонсон

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Нет сомнений, что уже завтра, в среду 4 ноября, британский парламент проголосует «За» по вопросам ограничений. Тогда они вступят в силу в четверг, 5 ноября, и продлятся четыре недели, до среды, 2 декабря.

Среди ограничений: требование, чтобы люди оставались дома, за исключением лишь некоторых причин: уход за детьми, учеба, работа, которую нельзя перевести в интернет, покупка продуктов. Предписано закрыть все предприятия, включая тренажерные залы, салоны, спортивные, развлекательные заведения и целый ряд розничных магазинов.

Рестораны и пабы также должны быть закрыты, но им разрешено работать на вынос и доставку, за исключением алкогольных напитков.

Предстоящие четыре недели — это попытка ограничить распространение COVID-19 до конца года, то есть, до Рождества.

Во время первого, весеннего локдауна были закрыты общеобразовательные учреждения, на этот же раз школы могут оставаться открытыми.

Отметим, что каждая страна в Соединенном Королевстве имеет право вводить свои собственные ограничения: Северная Ирландия и Уэльс уже ввели те или иные блокировки, в то время как Шотландия находится в процессе принятия конкретных решений.

В воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 23 254 новых случая заболевания коронавирусом и 162 летальных исхода. Это девятое место в мире по количеству инфицированных. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 038 059 случаев болезни.

На европейском континенте проживает 10% мирового населения, при этом в Европе зафиксировано 22% случаев заболевания — 46,3 миллиона человек.

На данный момент рейсы в Великобританию из других стран все еще летают, хотя и сокращены.

Пассажиры, прибывающие России, должны соблюдать действующее 14-дневное карантинное требование по прибытии.

При этом место самоизоляции должно быть согласовано с местными властями. Иначе вам предложат государственный вариант карантина, разумеется, за ваш счет. При этом департамент здравоохранения оставляет за собой возможность в любой момент связаться с прибывшими иностранцами для проверки соблюдения карантинных правил.

После этих двух недель для россиян в Англии теперь мало что изменится. Жесткий ограничительный режим фактически заставляет в том числе и туристов безвылазно оставаться дома. Нарушителям грозят большие штрафы.