Байден одержал победу в еще одном ключевом штате

После обработки всех бюллетеней: у Байдена 49,5 процента голосов, в то время как у действующего президента Дональда Трампа — 48,8.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.