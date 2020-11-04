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Трамп обошел Байдена в ключевом штате Огайо 

РИА Новости и ещё 18 18 минут назад
Назван победитель выборов в «ключевом штате США»
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп захватил лидерство в ключевом штате Огайо с 18 выборщиками, свидетельствуют результаты обработки 70% бюллетеней.
У Трампа на данный момент 50,0% голосов, у Джо Байдена 48,7%.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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