Назван победитель выборов в «ключевом штате США»

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Трамп обошел Байдена в ключевом штате Огайо
РИА Новости
и
ещё 18
18 минут назад
Фото:
globallookpress.com
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Президент
США
Дональд Трамп
захватил лидерство в ключевом штате
Огайо
с 18 выборщиками, свидетельствуют результаты обработки 70% бюллетеней.
У Трампа на данный момент 50,0% голосов, у
Джо Байдена
48,7%.
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