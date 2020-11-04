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Трамп заявил о «большой победе» в Пенсильвании 

Газета.Ru и ещё 4 20 часов назад
Трамп заявил о «большой победе» в Пенсильвании
Фото: РИА Новости
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в голосовании по штату Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.
Соответствующее заявление он сделал, несмотря на заявление штата о том, что ожидается рассмотрение еще множества бюллетеней.

«Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось «подсчитать миллионы голосов», — написал Трамп.

В данном штате идет розыгрыш 20 голосов выборщиков.
В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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