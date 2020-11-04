Трамп заявил о «большой победе» в Пенсильвании 

Все новости на карте

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в голосовании по штату Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

Соответствующее заявление он сделал, несмотря на заявление штата о том, что ожидается рассмотрение еще множества бюллетеней.

«Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось «подсчитать миллионы голосов», — написал Трамп.

В данном штате идет розыгрыш 20 голосов выборщиков.