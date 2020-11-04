Российская певица едва не погибла при теракте в Вене 

«Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться. Мы примерно полчаса сидели там, никуда не вылезая, я только написала родным, чтобы были дома и закрылись», — приводит слова россиянки «Пятый канал».