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Российская певица едва не погибла при теракте в Вене 

РИА Новости 44 минуты назад
Российская певица едва не погибла при теракте в Вене
Фото: РИА Новости
Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал".

"Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться", — рассказала она.

Певице удалось затем скрыться в квартире знакомых. По словам Гарифуллиной, ничто не предвещало беды, в последний день перед локдауном в Австрии на улице было много людей. Россиянка отдыхала с близкими людьми, когда вдруг раздались выстрелы и крики. Она уточнила, что все произошло очень быстро, многолюдные улицы опустели, а Вену оцепили.
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В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога. Власти страны назвали случившееся терактом. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его сообщников.
В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Более 20 человек пострадали. Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Происшествия , Аида Гарифуллина , Исламское государство , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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