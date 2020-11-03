Страна ЕС готовится ввести чрезвычайное положение

Правительство Латвии планирует ввести с 9 ноября в стране чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Однако, как сообщает "Интерфакс", окончательное решение по этому вопросу будет принято 6 ноября.
Отмечается, что неизвестно, сколько продлится чрезвычайное положение. Все зависит от успешности контроля над распространением заболевания.
"Ситуация в Латвии очень серьезная. Каждый день заболевает много людей, многие попадают в больницы, причем в тяжелом состоянии. К сожалению, каждый день растет и количество умерших, что является личной трагедией каждой семьи", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.