Страна ЕС готовится ввести чрезвычайное положение

"Ситуация в Латвии очень серьезная. Каждый день заболевает много людей, многие попадают в больницы, причем в тяжелом состоянии. К сожалению, каждый день растет и количество умерших, что является личной трагедией каждой семьи", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.