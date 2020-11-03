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Латвия готовится ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Страна ЕС готовится ввести чрезвычайное положение
Фото: РИА Новости
Правительство Латвии планирует ввести с 9 ноября в стране чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Однако, как сообщает "Интерфакс", окончательное решение по этому вопросу будет принято 6 ноября.
Отмечается, что неизвестно, сколько продлится чрезвычайное положение. Все зависит от успешности контроля над распространением заболевания.

"Ситуация в Латвии очень серьезная. Каждый день заболевает много людей, многие попадают в больницы, причем в тяжелом состоянии. К сожалению, каждый день растет и количество умерших, что является личной трагедией каждой семьи", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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В мире , Латвия
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