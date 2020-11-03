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Президент Армении раскрыл причины вмешательства Турции в карабахский конфликт 

Lenta.ru 45 минут назад
Почему Турция вмешалась в карабахский конфликт
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян раскрыл причины вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По словам Саркисяна, Турция преследует в карабахском конфликте собственные интересы. Так, армянский политик считает, что Турция рассчитывает в обмен на военную помощь Азербайджану усилить свое присутствие в соседней стране. Он подчеркнул, что Турция хочет не только защитить свои нефтепроводы в Азербайджане, но и полностью управлять ими. Политик добавил, что Турция стремится обеспечить полный контроль над энергоносителями, идущими с Каспия, что позволит ей оказывать давление на Европу.
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Саркисян также заявил, что утверждения о намерениях Армении нанести удар по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре — это полный нонсенс, так как за последние 20 лет ни одна пуля не вылетела в сторону «этой трубы».
Ранее 1 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. По его словам, это «международная преступная сеть, раскрытие которой не может остаться без последствий».
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.
О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.
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В мире , Война, Карабах , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Турция
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