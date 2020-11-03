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«Исламское государство» взяло ответственность за атаку в Вене 

Lenta.ru 10 часов назад
«Исламское государство» взяло ответственность за атаку в Вене
Фото: Reuters
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в австрийской столице Вене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление близкого к террористам агентства Amaq.
Reuters отмечает, что никаких доказательств своей причастности к нападению группировка не предоставила. При этом сообщение в Telegram сопровождается фотографией бородатого мужчины, которого называют Абу Дагна аль-Албани (Abu Dagnah Al-Albany). Утверждается, что он 2 ноября напал на людей в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем был застрелен полицией.
Ранее американский портал SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов, сообщал, что джихадисты заявили о причастности к серии атак в Вене. Указывается, что произошедшее якобы стало «частью счета» за то, что Австрия входит в международную коалицию во главе с США по борьбе с ИГ.
Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают. В то же время пока не доказано, что стрелок действовал не в одиночку.
По данным прессы, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. В МВД указывали, что он имел двойное македонско-австрийское гражданство и был судим за попытку примкнуть к ИГ.
По последним данным, жертвами стали четыре человека. СМИ при этом пишут о шести погибших.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Институт SITE , Исламское государство , МВД , Reuters , Австрия , Вена , США
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