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Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт 

РИА Новости 12 часов назад
Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт
Фото: REUTERS
Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения, заявил на пресс-конференции бургомистр города Михаэль Людвиг.

"Печальные итоги демонстрируют, что в чрезвычайной ситуации мы можем действовать очень быстро. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, смогла нейтрализовать преступника. Службы спасения также были на месте очень оперативно", — сказал Людвиг.

Он добавил, что в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста приняли участие 150 полицейских экипажей.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Михаэль Людвиг , Исламское государство , МВД , Австрия , Вена
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