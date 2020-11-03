Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт 

"Печальные итоги демонстрируют, что в чрезвычайной ситуации мы можем действовать очень быстро. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, смогла нейтрализовать преступника. Службы спасения также были на месте очень оперативно", — сказал Людвиг.