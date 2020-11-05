Дал повод: Зеленского ждет импичмент?

По словам Кивы, власть на Украине «рухнула». «Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону», — отметил политик.

Депутат подчеркнул, что Зеленский объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают Украине помощь. Кива добавил, что это является еще одним «подтверждением внешнего управления» страной.

Ранее Зеленский обратился к своей партии «Слуга народа» с просьбой поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда и отмене его решений по блокированию части антикоррупционного законодательства. По словам президента, если не «перезагрузить всю систему», в стране начнется «кровавый хаос».

В случае «реального политического конфликта» в парламенте Зеленский допустил его роспуск.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. Зеленский не признал это решение, и на Украине начался конституционный кризис.