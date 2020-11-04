Теракт в Австрии: Число жертв выросло

Австрийская полиция продолжает поиск подозреваемых в теракте в центре Вены. По всей стране усилены меры безопасности. Жителей столицы призывают соблюдать повышенные меры осторожности, в школах отменены занятия.
До двух человек выросло число жертв нападавших. В больнице умерла раненая женщина, передает РИА Новости. Всего в ходе нападения были тяжело ранены семь человек, им потребовались операции. Один пострадавший скончался на месте.
Информации о возможных пострадавших гражданах России пока что нет. Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко рассказала о том, что оказалась рядом с местом нападения, но с ней все в порядке.
Стрельба началась вечером в понедельник в районе венской площади Шведенплац, рядом с синагогой. По мнению австрийской полиции, исполнители теракта прошли профессиональную подготовку.