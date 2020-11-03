Бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа

Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть крупнейшей политической ставкой в мире, сообщает газета Sun.
Сообщается, что британец сделал ставку, воспользовавшись услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море, предварительно проконсультировавшись с экспертами. В случае победы Трампа на выборах, британский бизнесмен может получить почти 15 миллионов долларов.
"Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая (ставка), когда-либо сделанная в сфере политики", — рассказал газете источник в отрасли ставок.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.