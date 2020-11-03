Зеленский готов распустить Раду

"Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, увижу, что нет поддержки в Верховной раде и в первую очередь у "Слуги народа"… Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем", — отметил Зеленский.