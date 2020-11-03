Пашинян резко ответил на предложение Израиля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post комментируя предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь в связи с конфликтов в Карабахе, предложил передать эту помочь "наемникам и террористам", которых, по словам главы правительства, это государство вооружает.

Издание напомнило, что после отзыва Арменией своего посла из Израиля из-за продажи этой страной оружия Азербайджану израильский президент Реувен Ривлин позвонил своему армянскому коллеге и предложил гуманитарную помощь.

"Гуманитарная помощь от страны, продающей наемникам оружие, которое они используют для нанесения ударов по мирному, гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логического продолжения его деятельности", — сказал Пашинян в интервью газете.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.