Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вассерман не исключил цветной революции в Молдавии 

News.ru 25 минут назад
Ситуация вокруг президентских выборов в Молдавии может спровоцировать цветную революцию. Такое мнение выразил политический эксперт Анатолий Вассерман.
По итогам первого тура голосования бывший премьер-министр страны, руководитель проевропейской Партии действий и солидарности Майя Санду набрала 36,16% голосов, опередив действующего президента Молдавии Игоря Додона — его поддержало 32,61% избирателей. Согласно избирательному законодательству, для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов — таким образом, оба кандидата прошли во второй тур голосования.
По словам Вассермана, итоговое положение будет зависеть от того, как распорядятся своими голосами другие участники президентской гонки, выбывшие после первого тура. Эксперт отметил также, что результаты социологических опросов говорят о хороших шансах Додона сохранить пост.
Шойгу назвал цель «цветной революции» в Белоруссии
Против действующего президента, по мнению специалиста, выступает фактор пандемии коронавируса, которая разразилась уже после того, как Майя Санду ушла с поста премьер-министра. Таким образом, народ возлагает вину и ответственность за ситуацию с коронавирусом в стране на действующего лидера.
Вассерман сравнил происходящее в Молдавии с ситуацией в Белоруссии, где граждане протестуют против итогов президентских выборов. В августе действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, с большим отрывом опередил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую и выиграл выборы. Протестующие, однако, считают результаты голосования сфальсифицированными. Вассерман предполагает, что в Молдавии в случае победы Додона подобный сценарий не повторится и вероятна цветная революция.
Скорее всего, всё решится значительно быстрее. В Белоруссии Александр Лукашенко пошёл на противостояние с провокаторами, а у Додона, боюсь, на это решимости не хватит. Кроме того, в отличие от Белоруссии, Молдова сейчас парламентская республика, а не президентская, и силовые структуры менее зависимы от президента. Соответственно, у румынизаторов шансов на силовой захват власти больше, — приводит слова эксперта «Царьград».
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция зафиксировала сотни нарушений в ходе состоявшихся в воскресенье в Молдавии президентских выборов. Как заявила Майя Санду, она увидела много попыток «украсть выборы».
News.ru: последние новости
Наследство Шона Коннери оценивается в 300 млн долларов Наследство Шона Коннери оценивается в 300 млн долларов Саакашвили: выборы в Грузии должны стать днём победы оппозиции Саакашвили: выборы в Грузии должны стать днём победы оппозиции Зеленский обвинил политиков в попытке осуществить контрреволюцию Зеленский обвинил политиков в попытке осуществить контрреволюцию
Комментарии 21
В мире , Видео , Анатолий Вассерман , Светлана Тихановская , Игорь Додон , Александр Лукашенко , Царьград ТВ , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
00:22
Ночные гонки на бетономешалках попали на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга
В мире
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
00:32
Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение