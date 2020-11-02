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«Островов нам не видать». Японцы оценили статью о новом «шансе» на Курилы 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Островов не видать». Японцы оценили «шансы» на Курилы
Фото: РИА Новости
Японские читатели прокомментировали статью политолога Кэнро Нагоси о том, что смена министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличит шансы на возвращение хотя бы двух островов Курильской гряды. Материал опубликован в Yahoo News Japan.
Нагоси считает Лаврова "антияпонски настроенным" главой МИД России из-за принципиальной позиции по вопросу Курил.

"Ведь, проявляя в целом мягкие подходы по ряду других международных проблем, только в отношениях с Японией он становится неприступным и не желает уступать ни пяди", — пишет политолог.

На переговорах по Курилам глава российского внешнеполитического ведомства потребовал от японской стороны признать, что по итогам Второй мировой войны все четыре острова Южно-Курильской гряды стали территорией России, выдвигая это в качестве предварительного условия для начала консультаций. Лавров также указал представителям Токио о необходимости прекращения японо-американского договора о безопасности, чтобы в случае возврата островов на них не разместили американские военные базы. Министр также известен своими жесткими заявлениями на переговорах по Курилам.

"У побежденной страны нет права требовать себе территории", — говорил Лавров.

Однако Нагоси выразил мнение, что смена главы МИД России не поменяет основополагающий внешнеполитический курс страны, который определяет президент Владимир Путин.
Статья вызвала бурное обсуждение среди читателей. Некоторые японцы захотели "вернуть" себе четыре Курильских острова и еще Сахалин. Другие оценили такие призывы скептически.

"Побежденная сторона не может требовать себе территории". Хотел бы дождаться того времени, когда эти слова Лаврова бумерангом вернутся России", — написал kk. Пользователь выразил мнение, что Токио следует прекратить экономическое сотрудничество и мирные переговоры с Москвой.

"Пока мы не превратимся в страну-победителя, острова нам не вернуть", — отметил sar.
"Россия укрепляет инфраструктуру на островах и усиливает их обороноспособность. Нужно смотреть правде в глаза: Путину вернуть нам острова уже не позволит российское общественное мнение", — написал mat. Он добавил, что Курилы ушли навсегда.
Еще один комментатор вспомнил телепередачу, на которой выступал русский парень, обучающийся в Японии. Молодой человек говорил, что России ни в коем случае нельзя отдавать японцам острова из соображений безопасности.
"На какой возврат "северных территорий" (так в Японии называют Курилы. — Прим. ред.) мы надеемся?! И это молодые россияне, учащиеся у нас!" — отметил он.
"Ничего не изменится. Никаких островов нам не видать!" — считает hag.
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Комментарии
В мире , Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Yahoo , Япония
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