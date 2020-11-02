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Ушёл из жизни итальянский актёр Джиджи Пройетти 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Ушёл из жизни Джиджи Пройетти
Фото: globallookpress.com
Итальянский артист Джиджи Пройетти умер в ночь на 2 ноября 2020 года в римской больнице в возрасте 80 лет. Его госпитализировали несколько дней назад после жалоб на сердце. За день до летального исхода мэтру стало хуже.
Деятеля искусств сразу доставили в отделение интенсивной терапии, где его не стало, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности. 2 ноября Пройетти исполнилось 80 лет, передаёт газета Messaggero.
Пройетти стал знаменитым благодаря комедийным ролям в кино, а также после работы на телевидении. Он сотрудничал с режиссёрами Марио Моничелли, Тинто Брассом, Пупи Авати и Карло Вердоне.
Параллельно артист много работал в театре, где также занимался постановкой спектаклей. Не менее, чем он сам, итальянцам знаком его голос, которым говорили по-итальянски персонажи Роберта Де Ниро, Сильвестра Сталлоне, Энтони Хопкинса, Дастина Хоффмана, Кевина Костнера и многих других.
Накануне британский актёр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах. Семь из них — экранизации произведений Яна Флеминга о британском шпионе Джеймсе Бонде, в которых Коннери исполнил главную роль. За образ Джима Мэлоуна в фильме «Неприкасаемые» актёр был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».
Ранее NEWS.ru писал о том, что французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент.
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В мире , Энтони Хопкинс , Марио Моничелли , Кевин Костнер , Сильвестр Сталлоне , Джим Мэлоун , Шон Коннери , Ян Флеминг , Роберт де Ниро , Дастин Хоффман , Париж , Франция
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