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«Без комментариев»: король Таиланда дал первое интервью за 40 лет 

News.ru 1 час назад
Король Таиланда дал первое интервью за 40 лет
Фото: globallookpress.com
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) впервые за более чем 40 лет дал интервью СМИ.
В последний раз с представителями прессы беседовал покойный отец нынешнего монарха — король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX). Его царствование длилось 70 лет, он скончался в 2016 году. Задолго до этого, ещё в 1979 году, он в сопровождении представителей королевской семьи в течение двух часов беседовал с прессой о коммунистических партизанах, которых, по его словам, он любит так же сильно, как и других своих подданных. То интервью было названо «Душа одной нации».
Общение со СМИ действующего монарха сложно назвать полноценным интервью. Рама Х дал краткий ответ на вопрос корреспондента британского телеканала ITN Джонатана Миллера о протестах в Таиланде — участники акций требуют реформ монархии. Правитель сначала высказался кратко: «У меня нет комментариев». Затем он трижды повторил по-английски: «Мы любим их всех одинаково».
Журналист уточнил у короля, возможен ли компромисс с участниками протестов.

Таиланд — это страна компромиссов, — резюмировал Маха Ватчиралонгкон.

На этом общение короля с представителями СМИ закончилось. Однако через несколько минут к прессе подошла его младшая дочь принцесса Сириваннавари. Она, впрочем, также была весьма лаконична.

Мы любим народ Таиланда, несмотря ни на что. Это мирная страна, я люблю её. Я действительно счастлива, ведь это — настоящая любовь. Вы сами это видите. Верно? — последнюю фразу принцесса бросила уже на ходу, возвращаясь к отцу.

Король с семьёй вышел к публике, чтобы участвовать в традиционной церемонии «переодевания» главной статуи Будды в Таиланде к грядущей зиме. По правилам, изваяние в Храме Изумрудного Будды трижды в год «переодевает» лично король. Правителя и его свиту приветствовала толпа монархистов, после церемонии Маха Ватчиралонгкон около получаса общался с подданными.
Увидеть короля собралось множество лояльных ему граждан. Однако далеко не все жители Таиланда с одобрением относятся к деятельности Рамы Х. В стране с конца 2019 года проходят протесты, начатые студенческими и молодёжными организациями на улицах Бангкока. Они требуют конституционных изменений — в частности, они возражают против участия военных во властных структурах, а также требуют отмены закона об оскорблении величия и отмены ряда указов.
Сам Маха Ватчиралонгкон внёс одно изменение в законодательство страны, которое, впрочем, также не прибавило ему поклонников. Поправка разрешает королю править из-за пределов страны. Благодаря этому монарх во время пандемии коронавируса уехал на самоизоляцию в Германию, где его, по данным СМИ, сопровождала многочисленная свита и 20 девушек.
Как писал NEWS.ru, Таиланд принимает свои меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в стране решили усилить контроль на сухопутных и морских границах с Малайзией и Мьянмой. Это сделано, чтобы предотвратить пересечение границы потенциальными носителями COVID-19.
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В мире , Маха Вачиралонгкорн , Джонатан Миллер , Маха Ватчиралонгкон , Таиланд
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