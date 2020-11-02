Принц Уильям переболел коронавирусом 

Еще один член королевской семьи переболел коронавирусом. Ранее стало известно, что с ковидом боролся принц Чарльз , а теперь издание The Sun сообщило, что и принц Уильям пострадал от коронавируса.

Данную информацию принц решил сохранить в тайне. Он это сделал для того, чтобы не волновать общественность.

Уильям мог заразиться от своего отца принца Чарльза. Премьер Великобритании Борис Джонсон , который примерно в этот же момент болел ковидом, также мог стать причиной заражения члена королевской семьи. Уильям тяжело переносил болезнь. Вокруг него все паниковали, так как принцу было тяжело дышать. Родственникам принца пришлось думать о самом плохом, так как принц долго не шел на поправку.

О тяжелом состоянии Уильяма было решено не говорить широкой общественности. В Англии тяжело переживают любые неприятности в королевской семье. Страна могла пасть духом.

Кстати, Великобритания находится на девятом месте по числу заражений коронавирусом. В стране более 1 миллиона заболевших ковидом. От инфекции умерли 47 тысяч человек. В Великобритании уже ввели режим изоляции граждан. Они могут покидать дома только по важным причинам.