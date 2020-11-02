В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.
Додон лидирует на выборах президента с 35,65% голосов, на втором месте — экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55% голосов.
Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,89% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов — 7,09%.
Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,20% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,46%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,14%.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.