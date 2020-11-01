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На Украине назвали новую страшилку Запада о русских 

Майк Габриелян 16 часов назад
На Украине назвали новую страшилку Запада о русских
Фото: РИА Новости
Бывший помощник министра обороны Украины, атаман движения «Верное казачество» Алексей Селиванов заявил, что Запад боится русского возрождения, которое стало для него страшилкой. По мнению атамана, сегодня левые силы в Европе и США борются против национального самосознания русских, передаёт «Царьград».
Для этого противники России внедряют левую повестку в сознание молодёжи, которая прекрасно работает. По мнению Селиванова, левым в их пропаганде помогают певицы Монеточка и Билли Айлиш, а также представители ЛГБТ-сообщества.

«Совершенно очевидно, что сегодня силы наших врагов вброшены в левое движение. Они понимают, что недостаточно иметь прикормленных депутатов, партийцев. Они работают на уровне месседжей, идентичности», — сказал Селиванов.

Поводом для обвинения левых стала конфликтная ситуация в Тарусе. Местные власти решили вернуть дореволюционные названия улицам, переименованным при советской власти. После этого в России разгорелась ожесточенные споры между монархистами и коммунистами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Тарусе улицам могут дать двойные названия.
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В мире , Алексей Селиванов , Билли Айлиш , КПРФ , Царьград ТВ
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