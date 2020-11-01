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Врачей удивил новый симптом коронавируса 

Ura.Ru 17 часов назад
Врачей удивил новый симптом коронавируса
Фото: ТАСС
Врачи обнаружили на пальцах рук и ног пациентов с коронавирусом нетипичные проявления болезни. На них появлялись красные и фиолетовые бугорки.

«До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Huffington Post.

Там отметили, что медики нашли 12 тысяч человек с COVID-19, у которых проявились шишки на пальцах рук и ног. Пациенты сказали, что бугорки могут болеть, но обычно они не зудят. Когда этот симптом проходит, может слезать верхний слой кожи.
В Международной лиге дерматологических обществ и Американской академии дерматологии выяснили, что этот симптом может сохраняться у человека в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней. Специалисты считают, что «ковидные пальцы» могут стать ключевым признаком в обнаружении инфекции, в частности у тех, кто переносит коронавирус без иных симптомов.
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Ранее ученые нашли способ выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслетов, пишет агентство Nation News. Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили необычный симптом COVID-19. Переболевшие могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах, передает телеканал 360.
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В мире , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье"
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