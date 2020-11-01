Во Германии группа молодых людей атаковала полицейских

Агрессивно настроенная молодежь — до 800 человек — напала минувшей ночью на полицейских в центре Франкфурта-на-Майне . Об этом сообщила в воскресенье газета Bild

По информации издания, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда был неожиданно атакован. В полицейских летели камни и бутылки. Только после прибытия подкрепления ситуацию удалось взять под контроль. Были задержаны девять человек, восемь из которых уже отпустили.

В пятницу вечером во Франкфурте-на-Майне около 25 подростков также атаковали полицейских, когда те хотели разнять двух дравшихся мужчин. Один полицейский пострадал.

правоохранительных органах считают, что причиной возросшей агрессии со стороны молодежи являются карантинные меры.

"У них не хватает возможностей переключиться, например, на клубы или стадионы. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: "Это вам не позволено, это…", — приводит Bild слова представителя полиции Александера Кисслинга.

Ранее подобные нападения молодежи, которая в связи с закрытием баров, клубов и пивных стала собираться на крупных площадях и улицах, употреблять спиртные напитки и слушать музыку, были зафиксированы и во многих других городах Германии.