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Во Франкфурте-на-Майне группа молодых людей атаковала полицейских 

ТАСС и ещё 1 19 часов назад
Во Германии группа молодых людей атаковала полицейских
Фото: Reuters
Агрессивно настроенная молодежь — до 800 человек — напала минувшей ночью на полицейских в центре Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.
По информации издания, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда был неожиданно атакован. В полицейских летели камни и бутылки. Только после прибытия подкрепления ситуацию удалось взять под контроль. Были задержаны девять человек, восемь из которых уже отпустили.
В пятницу вечером во Франкфурте-на-Майне около 25 подростков также атаковали полицейских, когда те хотели разнять двух дравшихся мужчин. Один полицейский пострадал.
В правоохранительных органах считают, что причиной возросшей агрессии со стороны молодежи являются карантинные меры.

"У них не хватает возможностей переключиться, например, на клубы или стадионы. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: "Это вам не позволено, это…", — приводит Bild слова представителя полиции Александера Кисслинга.

Ранее подобные нападения молодежи, которая в связи с закрытием баров, клубов и пивных стала собираться на крупных площадях и улицах, употреблять спиртные напитки и слушать музыку, были зафиксированы и во многих других городах Германии.
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Комментарии
В мире , МВД , Bild , Германия
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