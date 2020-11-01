США провоцируют войну назло России

Индия все больше сближается с Соединенными Штатами — и кажется, что это происходит в противовес сотрудничеству с Россией. В реальности у Нью-Дели совсем другие мотивы для такого сближения, которые в любом случае не сулят России ничего хорошего. Что делать Москве в ситуации, когда США провоцируют войну между ее важнейшими внешнеполитическими партнерами?

Индия сделала очередной шаг в сторону военного альянса с США. Министр обороны Индии Раджнат Сингх и минстр обороны США Марк Эспер подписали так называемое «Базовое соглашение о сотрудничестве и обмене информацией». Индия медленно, но верно дрейфует от статуса нейтральной страны к партнеру США. И все это явно из-за Китая

Дракон против Слона

То, что схватка между Китаем и Индией очень вероятна, было понятно многие десятилетия назад. Еще в шестидесятых китайцы и индусы уже по чуть-чуть воевали друг с другом. В 1962-м году китайцы нанесли Индии поражение в пограничном конфликте, а в 1967-м Индия отбила попытку Китая взять под контроль протекторат Сикким, который позже стал одним из штатов Индии. Но главным в той исторической эпохе были дружественные отношения Китая и смертельного врага Индии — Пакистана . Ситуация усугублялась по мере того, как в 1970-х Китай начал сближение с США, а Индия вела интенсивные закупки оружия у СССР.

Окончание Холодной войны и исчезновение биполярной мировой политической системы снизило напряженность в отношениях Индии и Китая, но не радикально. По-прежнему оставались неразрешенные пограничные споры, по-прежнему имел место конфликт Индии с Пакистаном, за спиной которого все меньше стояли США и все больше Китай. Рост китайской экономики и могущества и вовсе усилили подозрительность Индии на счет своего соседа. Китай становился все сильнее, а самое главное — стремительно уходил в технологический отрыв.

Можно спорить о том, хороша или плоха китайская боевая техника, например, авиация. Но она у них есть. Индия же до сих пор, несмотря на все попытки развить собственную оборонную промышленность, в значительной степени зависит от импорта. В попытке компенсировать свое техническое отставание, Индия нарастила численность сухопутных войск. Однако критичным в ходе конфликта будет господство на море и в воздухе, а не исход борьбы за десяток безжизненных скал в приграничье, поэтому перспективы у Индии пока «не очень».

Конфликт отягощается и еще одним фактором. И Индия, и Китай встали на путь промышленных экспортеров, и претендуют на одни и те же рынки и ресурсы. Китай пока опережает, но и у Индии есть очень хороший задел в некоторых отраслях, например, в металлургии. И это неустранимо. Китай реально может завалить весь мир своими товарами, а Индия — потенциально, в будущем. Но мир-то один, и его размеры конечны.

Положение Индии осложняется тем, что она не может в полной мере опереться на своего традиционного партнера — Россию. Для России отношения с Китаем и торговля с ним — одни из приоритетов и жертвовать ими ради Индии Россия не будет (хотя оружие и готова поставлять без ограничений, как и ранее). Но одного оружия в схватке с Китаем будет мало. Нужна будет прямая поддержка. Россия ее Индии не предоставит, и это уже очевидно.

Эти факторы давно толкают Индию в сторону поиска партнеров, у которых тоже есть что-то против китайцев. Естественным образом, США являются одним из таких потенциальных партнеров. Сближение Индии и США началось уже давно, как и военное сотрудничество, но в течение последних нескольких лет оно резко интенсифицировалось, а вот теперь еще и оформилось в де-факто военное соглашение. Пока просто об обмене информацией, но это только начало.

Американский фактор

США давно обхаживают Индию, и именно в силу желания сколотить антикитайский блок. Но во всех их предложениях был и изъян — помимо противостояния Китаю и поставок оружия американцы не предлагали Индии самого главного — предоставления военных технологий или хотя бы развертывания совместного производства высокотехнологичной военной техники. А это было и остается для индийцев критичным. С другой стороны, Россия на такие вещи идет.

Длительное время Индия не могла сделать выбор. Да и по факту она его не делает — на сегодня индийцы продолжают сотрудничество с РФ везде, где можно, а с США потихоньку наращивают антикитайское взаимодействие. Однажды эти два тренда встанут в неразрешимое противоречие друг с другом, и тогда Индии придется сделать тяжелейший выбор.

США активно готовятся принять Индию в ряды своего антикитайского фронта. Под эту задачу США аккумулировали огромные интеллектуальные ресурсы.

Так, американцами была придумана новая геополитическая концепция — Индо-Тихоокеанского региона, некая идейная платформа, объявляющая эти два региона единым целым и намекающая на общность судьбы стран, в этот единый регион входящих. США удалось создать неформальный (пока) клуб стран, не желающих усиления Китая, так называемую «четверку» — QUAD, в состав которой сегодня входят сами США, Австралия, Япония и Индия. Регулярно «четверкой» проводятся военно-морские маневры «Малабар» с большим количеством привлеченных сил, включая американские и индийские авианосцы.

США даже придумали ряд идеологем, призванных вызвать позитивное отношение и индийцев к США и американцев к идее расширения сотрудничества с Индией. Наиболее известная из них — «Самая большая демократия в мире», относящаяся к Индии, где имеет место выборная система власти западного типа. Министр обороны США Марк Эспер, выступая в Дели по поводу заключения соглашения с Индией, говорил об «общих ценностях». Не совсем понятно, какие общие ценности могут быть у США и Индией, где практикуется масса вещей, способных вогнать рядового американца в ступор, но вот так они пытаются подтянуть Индию на свою сторону.

Для США привлечение Индии к давлению на Китай очень важно. Индия — это не маленький и не самый слабый флот. Это хорошо подготовленные ВВС на хороших (в основном) самолетах и самые большие сухопутные войска в мире. Индия сможет сковать большие ресурсы Китая, если будет нужно. Создание антикитайского блока с настолько «тяжеловесным» соперником, который еще и сосед, для Китая будет куда болезненнее, чем просто противостояние с США, с которым китайцы, уже, похоже, смирились.

Шансы на то, что противостояние окажется в итоге именно таким, очень велики. Индийцы сейчас испытывают некоторую форму националистического эмоционального подъема, как в целом, так и отдельно из-за положительного для них (как они уверены) итога серии рукопашных схваток на границе с Китаем, имевших место совсем недавно. На мирный диалог индийцы не настроены. Китайцы, в свою очередь, тоже не чувствуют себя в таком положении, чтобы к кому-то идти на поклон.

Американская ловушка

Во всем этом есть один нюанс — какими бы ни были плохими отношения Индии и Китая, вступление Индии в антикитайский блок не решит китайскую проблему для этой страны. Выгодоприобретателем всего этого будут США, которые смогут, как обычно решать часть своих проблем чужими руками. По сути, Индия просто возьмет на себя издержки сдерживания Китая в американо-китайском противостоянии.

Но ни с поддержкой Пакистана Китаем, ни с пограничным конфликтом, ни с конкуренцией на рынках промышленной продукции проблемы не решатся. Наоборот, они обострятся. Китай никуда не исчезнет, а его враждебность по отношению к Индии только вырастет. Стратегически Индия перекрывает для Китая свободный выход в Индийский океан, но также верно и то, что Китай может «встретить» Индию в Тихом.

Американцы могут придумать какой угодно геополитический концепт, но расширить проливы между океанами они не в силах.

В Африке, которая во второй половине этого века станет основным мировым рынком, преимущество у Китая, и если дело дойдет до по-настоящему жесткого клинча, то Китай сможет сильно прищемить индийские интересы и на другом континенте. И от того, насколько сильно Китай будет этого хотеть, для Индии будет немало зависеть в будущем.

Индии стоило бы вести свой, независимый конфликт с Китаем (коль скоро она не хочет или не может с ним договориться), но в союз с США не встраиваться. Именно это пока и происходит, но дрейф в сторону США все сильнее, сильнее и раздражение в Пекине. Отдельный конфликт дал бы Индии свободу рук, возможность замирения в любой момент, и при этом возможность все-таки вступить в «четверку» и пугать этим Китай у нее тоже не исчезла бы.

По какому из этих двух путей пойдет Индия, вопрос пока открытый. Как только он «закроется», мы, скорее всего, увидим резкое изменение китайских позиций в сторону их ужесточения. И это для нас плохо.

Последствия для России

Россия имеет растущую торговлю с Китаем и неплохие торговые отношения с Индией. С обеими странами налажено сотрудничество в области продаж оружия и военных технологий. Индийский авиапром серьезно взаимосвязан с российским. Потенциально и в случае с Китаем, и в случае с Индией есть возможность нарастить товарооборот. В случае с Китаем это может быть экспорт продовольствия и поставляемого по трубопроводам природного газа, а в Индию можно поставлять сжиженный газ, когда появятся достаточные мощности по его сжижению.

Но вот конфликт между Китаем и Индией, случись ему разгореться, идет серьезно вразрез с этими планами. Рано или поздно или китайцы начнут задавать вопросы на тему убивающего их военных российского оружия (если до этого дойдет). Или же индийцы — насчет активного содействия России тому же китайскому военно-морскому строительству (а оно огромно). И если Индия не удержится на позициях независимого игрока и бросится в объятья США, присоединившись окончательно к их антикитайскому фронту, то тогда вариантов не останется. Китай у нас прямо «за забором», это наш сосед. Торговый оборот с ним потенциально может вырасти намного больше, чем с Индией, а еще у нас есть общий враг. Отношениями с Индией и прибылями от торговли с ней придется пожертвовать.

Может ли Россия этого избежать? Точно ответить на такой вопрос нельзя, масштаб столкновения китайских и индийских интересов огромен. Россия уже давно и упорно прилагает серьезные дипломатические усилия для того, чтобы как-то помирить азиатских гигантов, но зримого и явного успеха пока нет.

Возможно, стоит попробовать напрямую задействовать контакты с прессой и экспертным сообществом — в Индии это гарантированно возможно, в Китае такая возможность под вопросом. Необходимо донести до индийских и китайских политических элит мысль о том, что какими бы реальными и объективными не были причины конфликта между Китаем и Индией, выгоды от него не получит ни одна страна. Все победы в этом конфликте в итоге окажутся пирровыми.

Необходимо также использовать такой ресурс, как доброжелательное отношение к России в китайской политической верхушке.

Китайский стратег Сунь-Цзы писал в свое время писал: «Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости». Обратить внимание китайцев на то, что они действую не так, как рекомендовал один из самых успешных китайцев в мировой истории, будет несложно, нужно только добиться того, чтобы для такого выступления дали трибуну. Нужно сделать так, чтобы китайцы увидели, что занимаются именно осадой крепостей, причем тех, которые сами по себе им и не нужны.

Не имея возможности устранить или сгладить конфликт между Индией и Китаем дипломатически, России просто напросто надо не сдаваться, а искать другие средства — вплоть до прямой пропаганды, направленной на население, до разъяснения им того, что происходит. То, что это будет не вражеская пропаганда, уже дает нам сильный козырь. Вне связи с тем, насколько прошлые попытки замирить Индию и Китай были успешными, России нельзя останавливаться. Потери нашей страны от ухода Индии в американский лагерь, как и потери от «самостоятельной» для нее войны с Китаем будет слишком велики.