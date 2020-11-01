Оппозиция в Грузии не признала выборы

Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста, заявили лидеры оппозиционных сил на брифинге.
Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов.
"Это были не выборы, это была война", — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.
Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили "тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы".