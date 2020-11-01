Оппозиция в Грузии не признала выборы

"Это были не выборы, это была война", — заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.