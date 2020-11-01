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Мадуро обвинил Трампа в копировании Уго Чавеса 

Газета.Ru и ещё 2 1 ноября 2020
Мадуро уличил Трампа в копировании Чавеса
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уличил президента США Дональда Трампа в копировании бывшего главы Боливарианской республики Уго Чавеса. Такое заявление политик сделал в ходе встречи со своими сторонниками 31 октября, трансляция которой велась в его аккаунте в Twitter.
Так Мадуро прокомментировал танец Трампа перед избирателями под песню YMCA. По его словам, глава Белого дома копировал Чавеса на мероприятии в штате Пенсильвания.
"Танцевал сейчас, во время предвыборной кампании, вы не видели?" — сказал Мадуро. Как сообщалось, во время своей предвыборной кампании Трамп на нескольких митингах исполнил небольшой танец под композицию группы Village People YMCA.
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В мире , Николас Мадуро , Уго Чавес , Дональд Трамп , Венесуэла
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