Мадуро уличил Трампа в копировании Чавеса

Так Мадуро прокомментировал танец Трампа перед избирателями под песню YMCA. По его словам, глава Белого дома копировал Чавеса на мероприятии в штате Пенсильвания.

"Танцевал сейчас, во время предвыборной кампании, вы не видели?" — сказал Мадуро. Как сообщалось, во время своей предвыборной кампании Трамп на нескольких митингах исполнил небольшой танец под композицию группы Village People YMCA.