Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха 

Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в боях в зоне конфликта, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах непризнанной республики.

Собеседник агентства не привел подробностей.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара . В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.