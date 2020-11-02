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Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха
Фото: РИА Новости
Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в боях в зоне конфликта, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах непризнанной республики.
Собеседник агентства не привел подробностей.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
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В мире , Армия , Артур Саркисян , Араик Арутюнян , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Москва , США , Степанакерт , Турция , Франция
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